Rapina impropria a Levanto: negoziante colpito con cellulare in testa

Ha preso alcuni articoli e stava uscendo dal negozio senza pagarli, il titolare se ne è accorto e l’ha fermata, allora lei per cercare di sfiggirgli l’ha colpito con il telefono cellulare sulla testa, procurandogli una ferita guaribile in alcuni giorni. Il tentato furto è così diventato una rapina impropria e la protagonista, una turista romana di 28 anni, è stata arrestara dai carabinieri prontamente intervenuti. E’ accaduto sabato sera a Levanto. La donna si era impossassata di una borsa e di alcuni accendini pensando di farla franca ma il proprietario l’ha vista. Ieri P.R. è comparsa in tribunale alla Spezia dove il giudice Luisa Carta ha convalidato l’arresto, accogliendo la richiesta dei termini a difesa dell’avvocato Andrea Monaci. L’udienza è stata rinviata al 17 gennaio, trattandosi di una quasi incensurata il giudice non ha ravvisato esigenze cautelari.