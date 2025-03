Rapina ai turisti nei giardini. Due giovani condannati

Avevano individuato due turisti seduti su una panchina ai giardini pubblici e li avevano rapinati delle borse e telefonici cellulari inseguendoli e picchiandoli. Per l’episodio il giudice Marta Perazzo (a latere Luisa Carta e Selene Ruberto) ha inflitto la pena più severa a Carlos Rafael Perez condannato a 3 anni di reclusione, 3 mesi per Carlos Rodriguez mentre Youssef Zribbou è stato assolto per non aver commesso il fatto. I tre extracomunitari erano poi stati rintracciati e arrestati dai carabinieri al termine di una indagine scattata dopo la denuncia di due turisti in vacanza in città.