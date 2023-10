"Rampe autostradali non solo col Telepass"

Diventano definitive le rampe sulla A12 con il relativo casello autostradale a Ceparana e per questo esprime grande soddisfazione il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Vezzano Ligure, Jacopo Ruggia. "Voglio ringraziare il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi e la senatrice Stefania Pucciarelli – dichiara – perché a lungo si sono adoperati affinché le richieste provenienti da tutto il territorio della Val di Magra e non solo, venissero esaudite: è anche grazie al loro lavoro se l’obiettivo da sempre perseguito dalla Lega è stato raggiunto". Il mantenimento delle rampe non è l’unico risultato ottenuto: in ballo c’era anche la modalità di pagamento, finora prevista con il solo Telepass. "Non solo il casello resta, ma il pedaggio potrà essere pagato anche con altre modalità oltre che con il Telepass. Viene esaudita quindi anche la richiesta di ampliare le modalità di pagamento in modo che tutti possano usufruire delle rampe a Ceparana.. Questo duplice traguardo porterà molti benefici a tutta la vallata, favorendo il tessuto economico e commerciale, oltre che i residenti e i turisti".