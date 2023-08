Rampe A12 "Il solo Telepass crea code, subito la cassa automatica"

Annunciate da mesi, ma cadute nel silenzio totale delle istituzioni. A Ceparana, le rampe di collegamento con l’autostrada A12 attendono non solo di diventare definitive – furono costruite infatti provvisoriamente per ovviare ai disagi delle viabilità connessi con il crollo del ponte di Albiano Magra – ma anche l’istituzione di una cassa automatica che le renda davvero fruibili a tutti gli utenti: oggi infatti l’utilizzo e il pagamento è legato al possesso del Telepass.

A sollecitare sul tema è il consigliere comunale bolanese del Pd, Gianmarco Franchi: "Sono passati ormai più di tre mesi da quando il viceministro ai Trasporti Rixi ha confermato a più parti politiche ed istituzionali la disponibilità del Mit a rendere definitive le rampe in A12 e di prevedere, oltre al telepass, anche la cassa automatica come modalità di pagamento – afferma Franchi –. In queste settimane il casello di Ceparana è ampiamente utilizzato da turisti e non, ed emergono ancor più i suoi limiti. Le code che si creano all’immediata uscita (c’è infatti chi lo utilizza pur essendo sprovvisto di telepass; ndr) sono un pericolo per la sicurezza di tutti, automobilisti e cittadini. In vista delle ferie agostane non si può fare finta di nulla, si deve urgentemente chiedere a Ministero e Salt l’installazione della cassa automatica e la definizione della permanenza delle rampe".

Ad annunciare il via libera alla permanenza definitiva delle rampe era stato, lo scorso febbraio, il viceministro Edoardo Rixi. Risalgono sempre a quelle settimane le promesse di installare nello svincolo di uscita una cassa automatica, affinché tutti gli automobilisti potessero usufruire dell’uscita. Tuttavia, da allora, sulla vicenda è calato il silenzio.