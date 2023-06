"Ragazzo d’oro, merita aiuto"

Anwar non è solo benvoluto a scuola, all’Acquasanta dove abita e dai medici che si stanno prendendo cura di lui. C’è anche un imprenditore spezzino che ha potuto apprezzare le doti umane del ragazzo durante lo stage che ha effettuato nella sua azienda nell’ambito del percorso formativo sviluppato all’istituto Chiodo. E’ Giuseppe Matana, titolare della Motormat, società operante nel campo della meccanica navale, con officina all’Acquasanta. "Anwar è un ragazzo d’oro, volenteroso, di grande sensibilità e professionalmente promettente" dice tratteggiando le doti emerse durante il periodo trascorso dal ragazzo in azienda un annetto fa, ad integrazione del percorso formativo teorico sviluppato in aula.

"Ancora manualmente acerbo ma molto motivato ad apprendere, coscienzioso, rispettoso: un bravo ragazzo davvero" dice Giuseppe che solo due giorni fa ha appreso delle traversie dalla mamma e ha a sua volta contribuito a sostenerla economicamente in questo momento difficile. "Anwar e la mamma meritano solidarietà. Sono ormai parte della nostra comunità spezzina. Non vedo l’ora di rivedere il ragazzo ed accompagnarlo nella crescita professionale; sono sicuro: diventerà un bravo meccanico navale. Forza Anwar!"