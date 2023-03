Ragazzi a teatro per l’ultimo atto della stagione

Non lontano da qui esiste un bosco di case sospese, dove irrompe all’improvviso il Venditore di Felicità. Vende felicità in barattolo! Ma come, la felicità si vende? Senz’altro gli abitanti del villaggio la comprano, ne hanno un gran bisogno! Peccato però, i barattoli sono vuoti! Ma dov’è finita la felicità? Chi l’ha presa? Dove si trova? Ultimo appuntamento con la Stagione Ragazzi al Teatro Civico domani mattina, alle 10. In scena, nell’ambito della matinée aperta alle scuole, ‘Briciole di felicità’, di Anna Maini, una produzione ArteVox Teatro ispirata a ‘Il Venditore di felicità’ di Davide Calì e Marco Somà (Kite Edizioni). ‘Briciole di felicità’ è uno spettacolo di teatro di figura con 8 muppet a taglia umana in scena. Con Alessia Candido e Matteo Piovani, muppet Sig. Formicola, Marco Lucci. Le ambientazioni magiche sono realizzate con videoproiezioni di illustrazioni originali di Rossana Maggi animate in motion graphic da Maria Elena Fusacchia. L’età consigliata dei bambini è di almeno 3 anni. Ulteriori info al botteghino del teatro (ingresso da via Carpenino) dalle 8.30 alle 12, al telefono 0187 727521 o all’email [email protected]

