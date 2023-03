’Ragazze perbene’ da Liberi Tutti

Alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo, venerdì a partire dalle 18.30, la presentazione del libro ‘Ragazze perbene’ di Olga Campofreda (pubblicato da NN editore). Dialogano con l’autrice le libraie: tre generazioni di donne a confronto. Nelle citta` di provincia le ragazze perbene si assomigliano tutte. Per sottrarsi a un futuro già raccontato, Clara si trasferisce a Londra, dove insegna italiano a ricchi expat e si trova intrappolata nel vortice degli incontri online. Ma il matrimonio della bellissima cugina Rossella, inseparabile compagna d’infanzia diventata poi modella di abiti da sposa, la richiama a Caserta. Questo libro è per chi si perde a immaginare le storie dei personaggi ritratti nei quadri, per chi ha passato pomeriggi ad ascoltare ‘Baby one more time’ sul walkman