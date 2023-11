Ragazze nel mirino. Tante richieste di aiuto ai centri antiviolenza: "Dati preoccupanti"

Il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, ha scosso l’intero Paese. Aveva solo ventidue anni la 105ª vittima di un fenomeno che in Italia non pare regredire. Risale a pochi giorni fa l’allarme preoccupante lanciato da Cisl Liguria che analizzando i dati Istat ha registrato nella nostra Regione un aumento esponenziale di chiamate al 1522, numero di pubblica utilità per il contrasto alla violenza di genere e allo stalking, nei primi 9 mesi del 2023. "La Liguria è l’unica regione del nord ovest che ha fatto registrare questo aumento – spiegava la segretaria regionale di Cisl Paola Bavoso - A crescere anche le chiamate delle vittime, che nei primi 9 mesi del 2023 sono state 156. Nei primi tre mesi erano state 37, poi 45 e quindi 74". Incremento in linea con i dati forniti da Daniela Delucchi, presidente dell’associazione Vittoria e del centro antiviolenza ’Mai più sola’ che con sede a Sarzana, fornisce supporto e assistenza alle donne dell’intera Val di Magra.

"Non sono in grado di fare un paragone con altre regioni, ma i nostri dati sono in linea con quanto denunciato da Cisl – ha ammesso Delucchi – Basti pensare che, a giugno di quest’anno avevamo già superato i casi complessivi che avevamo gestito nel 2022, che in linea con gli anni precedenti si aggiravano intorno ai 40. Adesso siamo già oltre i 70 e abbiamo 6 donne e 6 minori inseriti nelle case rifugio". Dati che, a detta di Delucchi, si prestano a una doppia lettura: se infatti da un lato la crescita esponenziale delle donne che si rivolgono al centro anti-violenza sarzanese può essere sintomo del buon funzionamento della rete che si occupa di contrastare la violenza di genere e sta portando diverse donne vittime di violenza a prendere coscienza della loro situazione e a uscire allo scoperto per farsi aiutare. Dall’altro quello che emerge è unallarmante aumento delle richieste d’aiuto da parte della fascia più giovane (17-27 anni). "Tante ragazze si sono rivolte a noi negli ultimi mesi e, a colpire, è il fatto che in loro non sia ben chiara la distinzione tra amore e possesso – ha spiegato Daniela Delucchi – Il problema è che nella maggior parte dei casi, sempre più ragazze si siano rese conto che determinati comportamenti perpetrati nel tempo non fossero normali solo quando la violenza fisica è esplosa o quando si sono sentite davvero in pericolo".

Come fare quindi per cercare di contrastare il dilagare della violenza di genere fra i più giovani? "A gennaio partiremo con il nostro progetto, per cui abbiamo già ricevuto diverse adesioni, rivolto alle scuole elementari e medie – ha spiegato la presidente dell’associazione Vittoria – La nostra idea è intervenire con un approccio diverso rispetto al solito, meno edulcorato e crediamo più efficace. Insegneremo a bambini e ragazzi a lavorare sulle emozioni negative, come la rabbia, la frustrazione e l’abbandono, e a non reprimerle o soffocarle, ma al contrario proveremo a spiegare loro come gestirle".

Elena Sacchelli