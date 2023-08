Rafting sul fiume Vara Tra Parco e Tirreno Power collaborazione confermata

Un supporto all’attività sportiva sulle acque del fiume che da anni è diventata in simbolo della Val di Vara. Grazie al rinnovo della collaborazione avviata nel 2008 tra Ente Parco di Montemarcello Magra Vara e la Tirreno Power spa la pratica delle attività fluviali sul Vara continuerà a mantenere alte le aspettative degli appassionati di canoa e rafting che raggiungono la zona da tutta Italia. Le discese lungo il fiume nella zona di Brugnato infatti sono sostenute dai rilasci di acqua dalla diga della Tirreno Power con sede a Santa Margherita Ligure che ha appena confermato il rapporto di collaborazione con l’ente di via Paci a Sarzana presieduto da Eleonora Landini e diretto da Federico Marenco. Le attività fluviali sono uno dei principali attrattori della Val di Vara e ormai da molti anni sono uno dei punti forti della valorizzazione socio economica del territorio spezzino in generale e dell’entroterra. La conformazione naturale e la bellezza dei luoghi permette la fruizione anche nei periodi dell’anno invernali, durante i quali la maggior parte dei fiumi del Nord Italia sono impraticabili per gli sport acquatici, rendono il Vara una meta molto frequentata. La diga, gestita da Tirreno Power, rilascia permanentemente una quantità d’acqua tale da assicurare la vita oltre al buono stato di conservazione di habitat e delle specie tutelate oltre che dal Parco di Montemarcello Magra Vara. Inoltre i rilasci consentono di creare una riserva d’acqua per uso idroelettrico grazie all’utilizzo di un impianto di grande importanza che risal e al 1940. Gli accordi tra Parco e Tirreno Power permettono quindi la coesistenza di un elevato patrimonio naturale e paesaggistico che fondendosi producono un risultato prezioso per lo sviluppo sostenibile del territorio e delle comunità locali. La collaborazione tra l’Ente Parco e Tirreno Power è nata nel 2008. Il rinnovo rappresenta un significativo tassello nell’ambito della strategia del Parco per promuovere le attività sportive sul fiume Vara.

m.m.