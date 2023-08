"Radiologia chiusa nel pieno dell’estate"

"Un’altra settimana di chiusura per il reparto di radiologia dell’ospedale San Nicolò di Levanto, nel pieno dell’estate e nel momento di picco delle presenze turistiche". L’sos parte dal consigliere regionale del Pd Davide Natale (nella foto) che punta il dito sulla situazione del nosocomio della Riviera, proprio nel momento di massimo afflusso di turisti per la stagione estiva. "Continua l’assedio portato dalle politiche della giunta regionale alla sanità pubblica: se si vuole cancellare il presidio sanitario della Riviera Spezzina lo si dica chiaro e tondo". Natale si fa portavoce del grido di allarme che arriva dal territorio rivierasco e dalla Val di Vara. "Con radiologia chiusa, il punto di primo soccorso deve operare in condizioni di evidente debolezza – incalza il consigliere dem – Anche per una semplice lastra è necessario recarsi alla Spezia, nel migliore dei casi. Tramite annunci la giunta regionale sottolinea di voler valorizzare i piccoli centri e l’entroterra, ma nei fatti ogni giorno si assiste all’erosione dei servizi basilari. Bisogna cambiare rotta in maniera radicale, non si può misurare l’importanza di un ospedale solo contando il numero di accessi, ma serve una valutazione che tenga conto delle necessità della comunità che ne fa un punto di riferimento.

Quello applicato ogni giorno, da otto anni a questa parte, è un disegno chiaro di smantellamento della sanità pubblica di fronte al quale ci rifiutiamo di rimanere indifferenti. Il reparto deve aprire ed essere messo in condizione di lavorare al meglio. Tutta la sanità spezzina ne avrebbe giovamento, di fronte a liste di attesa ‘monstre’ e che non smettono di allungarsi". Il consigliere del Pd chiederà alla giunta quali siano le reali intenzioni "e depositerò un’interrogazione a tal proposito". Una decisione sulla riapertura del reparto di radiologia è attesa in questi giorni.