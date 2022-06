‘Raccontiamoci’ al via nelle frazioni di Lerici

Torna ‘Raccontiamoci’, la rassegna dedicata alla cultura del territorio lericino organizzata da Antonio Cosenza, delegato dal Comune di Lerici ai piccoli eventi. Dopo il successo della prima edizione in cui in ogni frazione era stata protagonista di una serata, anche in questa stagione sono 8 gli eventi. Si parte domani, alle 18, a Monti di San Lorenzo, con l’incontro ‘Nascita di un borgo ed il fenomeno della Farfalla Dorata’ in cui i partecipanti saranno condotti al sito storico e potranno ascoltare le testimonianze degli abitanti. Il 30 giugno alle 19 è la volta di Tellaro, all’ex oratorio in Selaà, col ‘Concerto acustico’ del maestro Luca Medusei e l’incontro ‘Mare, ambiente e progetti’. A luglio il 5 luglio sul sagrato della chiesa della Serra, alle 21, ‘La cucina dal medioevo ai tempi odierni’, col progetto della cooperativa Evergreen; l’11 alle 21, ‘Ciao Pa – Omaggio a Pasolini’, recital di parole e musica a Parco Shelley a San Terenzo; il 21 a Lerici, sulla Terrazza dell’Erix ‘Mani che non si toccano’ con le performer di ProDanza; il 28 alle 18, a Villa Rezzola ‘La villa e il Fai’; ad agosto il 4 alla Rocchetta, all’agriturismo La Rosa Canina, ‘Dai Monti, il vento delle parole’; il 10 a Falconara, ‘Storia della musica e dei gruppi del Golfo’, chiusura il 17 agosto al Castello di San Giorgio con ‘Il castello della Madì’, e il concerto del Gianni Guastini Jazz Quartet.