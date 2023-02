Raccontare il paese, progetto alle scuole elementari

Mobilitazione a Monterosso per contribuire a realizzare il progetto ideato dai bambini e ragazzi e loro insegnanti delle scuole elementari. "C’era una volta a Monterosso" è lo slogan che calza a pennello sull’iniziativa intrapresa dagli alunni monterossini che puntano ad attuare un museo virtuale che rappresenti la storia contadina e marinara di Monterosso. E per questo invitano tutti i concittadini a offrire spontaneamente, alla scuola, foto e oggetti antichi in loro possesso che verranno collocati nel museo. "La creazione di un museo virtuale – spiegano alunni e insegnanti in una nota sul priogetto – non solo è un’ottima opportunità per preservare la storia e la cultura di una comunità, ma è anche un modo per far sì che il patrimonio culturale sia accessibile a un pubblico globale. Grazie alla tecnologia moderna, è possibile creare un museo virtuale che possa essere visitato da qualsiasi parte del mondo, aprendo così nuove porte per l’apprendimento e la conoscenza. Tutto ciò che devi fare è inviare una foto e il nome dello strumento o dell’oggetto che vuoi mettere a disposizione, specificando a cosa serviva".

E. Sassarini