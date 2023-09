Raccontare con le foto. Maggiani ricorda Fregoso alla ’Cena degli orfanelli’

Universalmente conosciuto come scrittore, ha raccontato tanto anche con la sua macchina fotografica, dietro la guida spirituale di un maestro d’eccezione. Maurizio Maggiani sarà questo pomeriggio a Castelnuovo Magra, in occasione dell’evento ’La cena degli orfanelli. Un omaggio a Sergio Fregoso’ insieme a Enrico Amici, Jacopo Benassi, Roberto Buratta, Moreno Carbone. L’evento, al via dalle 18, è collaterale alla mostra dei suoi scatti ’Narciso Meccanico. Una fotocamera per specchiarsi nel mondo (1971-2023)’ è collaterale alla mostra, in programma nella Torre del Castello dei Vescovi di Luni fino al 15 ottobre. Partiamo dal titolo.

"Ho fotografato tutto il tempo, nell’idea che non sia la realtà a specchiarsi nella pellicola e nel sensore, ma io che mi ci rifletto: non vedo bene, ma come dice Moreno Carbone, ho occhio e il mio obiettivo – che diventa un’appartenenza - coglie una parte della realtà in cui mi sento coinvolto e a cui mi sento di appartenere. È lo sguardo di chi pensa di specchiarsi nelle cose e partecipare ad esse".

Lei ha già dimostrato di saper rendere in modo particolarmente coinvolgente ciò che la circonda scrivendo. Procede allo stesso modo anche con gli scatti?

"Direi di sì, perché uso le parole per raccontare e racconto perché ho bisogno di essere parte di queste storie: in qualche modo appartengo ad esse, anche quando le creo, anche se questo accade raramente. Ho scoperto che la realtà è molto più grande della più scatenata fantasia: me lo ha insegnato una bimba, mia alunna quando ero maestro. Si chiedeva perché inventare le storie, quando basta uscire di casa ed è pieno".

La ’cena degli orfanelli’ è una tradizione: di cosa si tratta e com’è nata?

"È ormai un’istituzione che ho creato negli anni Novanta: eravamo tutti orfani, non solo materialmente, ma anche psicologicamente e interiormente. Vite complicate di una generazione che ha vissuto con molta libertà nel momento più dolce e patetico dell’anno: il Natale. Per molti era una ricorrenza in solitudine, allora io che ho sempre avuto famiglia, ho organizzato nel giorno di Santo Stefano una cena a base di un arrosto di 4-5 kg che cucinavo per tutto il giorno e servivo - finché ho vissuto qui - agli amici che hanno avuto un percorso con me di affetto e di istruzione, tutti in qualche modo allievi di Sergio Fregoso".

Chi era Fregoso?

"Un intellettuale e filosofo, se filosofare significa amare la conoscenza: lui ha preso ciò che sapeva e lo ha offerto a chiunque lo volesse. A me non ha insegnato a usare l’obiettivo o a caricare la macchina fotografica, ma a cercare e scegliere cosa guardare, mi ha dato fiducia, è stato dolce e di grande tenerezza. Così la cena è diventata un modo per riunire noi che siamo diventati in qualche modo intersecanti gli uni con gli altri e portiamo avanti la sua eredità morale, intellettuale e affettiva".

Chiara Tenca