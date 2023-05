Raccolta solidale, buoni risultati

Buoni risultati per la raccolta solidale di alimenti promossa da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà. I punti vendita hanno raccolto complessivamente 28,5 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà. In provincia della Spezia, sono state raccolte 3,5 tonnellate di prodotti: all’Ipercoop Le Terrazze della Spezia la raccolta è stata effettuata dai volontari della rete Buon Mercato; all’Ipercoop Centroluna di Sarzana erano presenti la Caritas Mondo Nuovo, la pubblica assistenza Misericordia e Olmo e la rete Buon Mercato; alla Coop di Viale Amendola ha raccolto la Parrocchia di Piazza Brin; in via Monteverdi la San Vincenzo e la Parrocchia San Francesco di Fossitermi; in via Saffi la Caritas di Canaletto; a San Terenzo la Caritas. Nel complesso, l’iniziativa a carattere solidale organizzata da Coop Liguria, ha coinvolto una sessantina di associazioni supportate dai volontari delle sezioni Soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività.