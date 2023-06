Raccolta fondi per Oncologia Teatro dei burattini e buona cucina in piazza

Appuntamento oggi e domani in Piazza Brin, tra musica , giochi per i bambini e incontri culturali, per raccogliere fondi in favore del Reparto di oncologia. Un evento che è una consuetudine, organizzato da Associazione Tamdem e reparto Ospedaliero della città. Tre i concerti previsti: gli Sneakers (diventati ormai un nome conosciuto sulla scena musicale), Il repertorio di l’Angolo Retto (una sorta di viaggio dei Nomadi) e Five Dot Eight. Giochi con il truccabimbi, la corsa dei Passeggini, Teatro dei Burattini e l’incontro dello staff di oncologia con i cittadini domenica alle 18,30. Il tutto condito da buona cucina e sorprese. Verrà anche ricordata la recente scomparsa del presidente ’Gio’ per gli amici.

