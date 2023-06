Raccolta fondi nel nome di Atwar. Un aiuto per il 18enne dopo il trapianto di cuore

La Spezia, 19 giugno 2023 - Il nuovo cuore sta funzionando bene. La ripresa di Anwar Makrate, dopo il trapianto di cuore, è lenta ma progressiva. E’ in corso nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Lì, come è noto, era stato operato il 18enne di origini marocchine residente all’Acquasanta e studente della quarta meccanici navali dell’Istituto Chiodo. Lì gli insegnanti hanno dato vita ad una colletta interna per sostenere le spese della mamma che, titolare del reddito di cittadinanza, non riesce a fronteggiare l’emergenza dei trasferimenti quotidiani a Bologna per stare vicino al figlio. Le possibilità di sostegno sono aperte anche grazie alle contribuzioni attraverso la piattaforma online https://gofund.me/496b431c attivata dalla zio Mauro Carli, pubblicando l’articolo uscito su La Nazione che dà contezza della storia. In un giorno sono stati raccolti 350 euro: "Grazie a tutte le testimonianze di solidarietà" dice Carlo confidando in altri assist.