Raccolta differenziata. Lerici e Riccò tra i big

Gardone Riviera, Rogno, la città metropolitana di Cagliari, Casale Marittimo, Guardistallo, Monteverdi Marittimo, Collesalvetti, Riccò del Golfo e Lerici. Ci sono anche i due comuni dello Spezzino fra i magnifici nove della raccolta differenziata italiana presentati durante la conferenza internazionale 8th Annual Global Congress of Knowledge Economy di Sapporo. Amministrazioni capaci di fare un vero e proprio salto nella percentuale di rifiuti differenziati, presentate dall’amministratore unico della società Waste Management Specialist Srl – che ha operato la selezione – Stefano Ambrosini: in particolare, Riccò del Golfo è passato dal 21,43% del 2017 all’85,59%. "La comunità – ha sottolineato il sindaco Loris Figoli, che definisce il suo Comune "orgogliosamente riciclone" –, differenziando per dovere, ha poi iniziato un proprio percorso di consapevolezza che è diventato "virtuosamente virale". C’è un senso più diffuso di fastidio rispetto all’abbandono e allo stile di vita che non risponda a correrti parametri civici. Prossima sfida, combattere il concetto di "usa e getta". Esperienza significativa anche per Claudia Gianstefani, dimissionario assessore di Lerici: dal 20% di raccolta nel 2015, con problema di assimilazione passiva – circa 6500 tonnellate di materiali –, con la domiciliare nel 2016 le percentuali sono schizzate fino al 70%, "nonostante – dichiara – la complessità legata alla vocazione turistica del paese. "Oggi la sfida è trovare soluzioni che rispondano maggiormente alle diverse esigenze delle utenze e agli incredibili flussi turistici che Lerici si trova a gestire".