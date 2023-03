Raccolta di erbi e degustazioni in ricordo di Davide Barcellone

Torna l’iniziativa in ricordo di Davide Barcellone, dedicata alla raccolta e alla conoscenza degli erbi di campo. Domani, con il ritrovo fissato alle 9 al Sant’Anna Hostel alla Spezia, sopra il passo della Foce (in località Sant’Anna). Alle 12.30 seguirà una degustazione, facoltativa, all’interno della struttura. "La manifestazione intende ricordare Barcellone – spiega Silvano Zaccone, presidente del Consorzio Il Cigno – a lungo responsabile dell’Oasi Lipu di Arcola e titolare della azienda agricola ‘La Cornabrugia’ ideatore del mercatino biologico che ha luogo da anni alla Spezia nel quartiere di Migliarina". L’iniziativa è curata da Consorzio Il Cigno, Lipu La Spezia e Sant’Anna Hostel. Occorre la prenotazione sia per la raccolta degli erbi che per la degustazione contattando Giovanna al 349 8181269 o Roberto al 335 1235885. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato.