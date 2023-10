"Raccolta Alimentare per l'Emporio della Solidarietà: 10 Anni di Attività"

Torna oggi in quasi 40 punti vendita della provincia di Spezia e ad Aulla, la Raccolta alimentare a sostegno dell’Emporio della Solidarietà, il supermercato solidale che quest’anno celebra i dieci anni di attività a Spezia. Tanti i volontari impegnati nella Raccolta in arrivo non soltanto da Caritas e da 19 parocchie della Provincia, ma anche da Croce Rossa di Spezia e Ameglia, Società San Vincenzo de Paoli, Cooperativa Gulliver, dai Frati francescani di Gaggiola, Colazioni col sorriso e gli studenti dell’Istituto Capellini-Sauro. Il Liceo Scientifico ’Pacinotti’ organizzera’ invece una raccolta speciale all’interno della scuola.