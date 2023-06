Quinto titolo italiano ai pescatori sportivi della Golfo dei Poeti

Pescasportivi spezzini leader in Sicilia. E’ accaduto ad Acitrezza (Catania) dove si sono svolte le gare del Campionato italiano di canna da natante a coppie. Gli atleti della “Golfo dei Poeti”, Alex Gianfaldone e Ivano Lo Terzo, si sono classificati al primo posto assoluto, battendo numerosi equipaggi provenienti da tutta Italia. L’associazione con sedere a mare alle Grazie – presieduta da Angelo Ceradelli e guidata dal ds Daniele Lombardi – centra il titolo per la quinta volta l’ambito titolo. La vittoria in Sicilia segue l’ottimo quinto posto raggiunto ai mondiali in Portogallo, sempre nella specialità pesca da natante, svoltosi dall’ 11 al 18 maggio a Setubal dagli agonisti Ivano Lo Terzo, Alex Gianfaldoni, Matthieu Amato e Rosa Saverio.