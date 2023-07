"Questi eventi rafforzano la nostra cultura inclusiva"

"Iniziative come queste non solo valorizzano il nostro territorio, ma rappresentano anche uno spunto per confermare l’impegno nel migliorare l’equilibrio di genere sul luogo di lavoro, rafforzando la nostra cultura inclusiva". Ne è convinto Danilo Grasso, Ceo di Audio Progress, azienda nata nel 2019 alla Spezia come centro altamente specializzato per migliorare la propria situazione uditiva, e che oggi vanta diversi centri acustici in tutta Italia offrendo soluzioni altamente innovative. L’azienda sostiene l’iniziativa di Qn-La Nazione dedicata al Palio del Golfo e rivolta ai nostri lettori: un progetto composito, che in questi giorni vede la distribuzione gratuita in abbinamento al nostro quotidiano di tredici schede di qualità riportanti la storia, le curiosità, le foto e gli equipaggi delle tredici anime marinare del golfo, e con l’ormai prossima distribuzione del libro ‘Le Signore del Palio’, volume scrigno di testimonianze e immagini – d’epoca e dei giorni nostri – dedicato alle donne della disfida remiera. La distribuzione, gratuita in abbinamento con l’edizione spezzina de La Nazione, è in programma venerdì 4 agosto. "Crediamo che un’organizzazione sempre più diversificata e con più donne rafforzerà la nostra cultura inclusiva e renderà Audio Progress un’azienda sempre più innovativa. Siamo convinti che garantire l’equilibrio di genere porterà a decisioni migliori, maggiore innovazione e maggiore soddisfazione tra i nostri team.

Il cambiamento deve essere un processo naturale interno all’azienda, parlare di Gender Balance non basta, bisogna iniziare crederci – spiega Danilo Grasso – Insieme, lavoriamo per un obiettivo chiaro e comune: essere una ‘force for good’, una forza per il cambiamento. Ad oggi il 50% del nostro organico è rappresentato da donne, grazie a cui dal 2019 l’azienda è in continua crescita". "Un mix di talento equilibrato tra uomini e donne – continua il Ceo di Audio Progress –, combinato con una cultura inclusiva, aiuta a migliorare l’innovazione, l’impegno e la produttività per raggiungere i giusti risultati di business. Il talento, l’impegno e la costanza rappresentano un valore aggiunto per le aziende che, grazie alla loro presenza, migliorano le performances, contribuendo alla creazione di un ambiente favorevole per la crescita dei dipendenti".