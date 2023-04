Quelli ’Insieme alla gente’ Squadra di professionisti in corsa con Vignudelli

A pochi giorni dal termine per la presentazione delle liste, a Porto Venere Marco Vignudelli, candidato sindaco della lista ‘Insieme alla gente’, svela i nomi dei candidati consiglieri che lo affiancheranno nella corsa elettorale. Una lista composita, dove spiccano ben due elementi ai vertici di altrettante borgate marinare del Palio del Golfo: Iacopo Conti, presidente della borgata di Fezzano, di professione mitilicoltore, e Antonio Maesano, tecnico radiologo dell’ospedale Sant’Andrea nonché capoborgata di Porto Venere. Assieme a loro, nella lista con a capo l’ex sindaco di Follo ci sono anche Alessia Canese, infermiera di Asl5 all’ospedale Sant’Andrea; il ragioniere commercialista Floriano Consoli; Roberto Farnocchia, pensionato Mbda; Diana Fascetti, pensionata Inps; il medico chirurgo Marco Michelini; Carlo Panico, pensionato della Marina militare e dirigente Avis; il fisioterapista e imprenditore turistico, Giovanni Paganini, il pensionato Lauro Ricci, l’ingegnere civile Stefania Ricciotti, e Lorenzo Rolla, imprenditore nel settore della nautica. "Pronto il programma, dettagliato e preciso sulle varie tematiche, pronta la squadra e pronti alla sfida, difficile ma non impossibile – afferma il candidato a sindaco, Marco Vignudelli –. Una squadra composta da persone valide, giovani e meno giovani, ciascuno con un proprio profilo professionale, che hanno accettato di far parte della lista con grande entusiasmo, ognuno con lo spirito di contribuire, con l’impegno e le idee, a migliorare il proprio territorio e la frazione in cui risiedono". Vignudelli, per 19 anni sindaco di Follo, è stato anche assessore provinciale all’epoca della giunta Ricciardi. "Siamo l’unica lista che esprime un candidato con alle spalle una grande esperienza, confidiamo pertanto nell’intelligenza della gente, che valuti i candidati in base al loro curriculum, perché oggi per amministrare bene un Comune complesso come Portovenere, occorre competenza e soprattutto grande esperienza" fanno sapere i candidati consiglieri della lista. mat.mar.