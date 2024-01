Quelle estati nel verde di Fiumaretta. A Battifollo ’vincono’ rovi e degrado

Il turismo inteso come spirito di libertà a costi contenuti è indissolubilmente legato all’immagine del campeggio. Dalle tende e sacco a pelo, agli zaini legati sulle Vespe, lunghi viaggi accaldati sulle utilitarie di famiglia cariche di sorrisi ma anche infinite ore trascorse sui vagoni dei treni. Le mete erano quelle oasi nel verde, attrezzate ma senza troppi fronzoli e sostenute da un forte spirito di adattamento. La nostra provincia oltre alle strutture alberghiere offriva un ventaglio di opportunità enormi per favorire quell’accoglienza meno ’in’ e decisamente più alla portata di tutte le tasche: da Deiva Marina fino alla foce del fiume Magra. Il campeggio era la vacanza ma delle tante strutture di accoglienza immerse nel verde, a pochi passi dal mare oppure sulle rive del fiume, ne sono sparite tante. Gli alberghi hanno preso campo così come sono spuntati in ogni angolo i ’bed & breakfast’ figura riveduta e corretta negli anni 90 degli affittacamere del passato. La Val di Magra era famosa per le sue strutture frequentate per anni dai turisti italiani oltre a tanti stranieri. L’estate a Fiumaretta significava campeggio immerso nel verde della pineta di fianco al molo (nella foto), dove le tende sfioravano la battigia.

Un punto di ritrovo che ha cessato di funzionare alla metà degli anni ’80 ma, per fortuna, è rimasto attivo seppur con un’altra funzione sempre collegata alla fruizione turistica balneare. E’ stato inghiottito dai rovi e degrado invece il camping sul fiume nel quartiere di Battifollo, lato che si affaccia sul Comune di Arcola. Un’altra struttura leggendaria che ha ospitato generazioni di turisti che poi si è persa, diventando un punto di accoglienza ma non più allegra e festosa. E per la nostra zona parlare di campeggio significa inevitabilmente ricordare ’il campeggio’ per eccellenza, quello insieme a don Carlo Ricciardi. Intere generazioni di sarzanesi, lericini, castelnovesi, ortonovesi ma anche spezzini e ragazzi della Val di Vara hanno trascorso estati indimenticabili sulle vette più belle d’Italia grazie all’organizzazione del sacerdote che ha regalato a centinaia e centinaia di ragazzi una gioia infinita così come il campo estivo nella quiete delle colline di Cassego, invenzione di don Sandro Lagomarsini.

Massimo Merluzzi