Che fine ha fatto il progetto per il ripristino della strada che da Biassa, passando per il Telegrafo, porta al Forte di Bramapane, e al monte Parodi? Lo chiede, con un’interpellanza presentata alla giunta comunale, il consigliere cdem Dino Falugiani, che sottolinea come la strada sia chiusa da circa un anno e mezzo, e che l’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino, rispondendo a una precedenze interpellanza dell’ottobre scorso, aveva dichiarato che l’approvazione del progetto esecutivo sarebbe avvenuta "entro il prossimo mese di gennaio per poi procedere alla gara e successiva esecuzione dei dei lavori". "Tenuto conto del rilievo turistico del tratto stradale, e ribadendo la sua importanza per raggiungere alcuni dei sentieri più frequentati come l’Alta via delle 5 Terre, il 530 che raggiunge Riomaggiore e lo Sva che passa dal Santuario della Madonna di Montenero – dice Falugiani – chiediamo all’amministrazione comunale se il progetto esecutivo sia stato effettivamente approvato, in modo da procedere alla gara per l’esecuzione dei lavori".