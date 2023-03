"Quel marciapiede sistemato e poi... rotto"

Il marciapiede di via Rossini, nel quartiere di Fossitermi, nel mirino di un’interpellanza dei consiglieri comunali Marco Raffaelli e Andrea Frau. "Quel tratto di marciapiede è stato interessato da un recente intervento del Comune. Poi però, a causa di un intervento per sostituire i sottoservizi di rete del gas, i marciapiedi appena riqualificati sono stati spaccati ed oggi si trovano attualmente ‘rattoppati’ da gettate di asfalto al posto delle precedenti mattonelle. E’ illogico prevedere l’esecuzione di un intervento di riqualificazione, subito prima del rifacimento di sottoservizi. Si tratta di uno spreco di denaro pubblico". Raffaelli e Frau chiedono "quando si intenda ripristinare il marciapiede di via Rossini come inizialmente pensato dall’intervento di riqualificazione".