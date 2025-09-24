Quegli strani omicidi in Arsenale. Il ’giallo’ firmato da Roberto Quber

‘Omicidi in Arsenale’ è l’ultimo libro di Roberto Quber – di professione avvocato – che sarà presentato domani, alle 17 all’Urban Center, da due manager internazionali: Sergio Fava, amministratore delegato di Montenegro, e Corrado Ariaudo, presidente di Cuki Cofresco. Sarà presente l’autore. Il volume sarà in vendita da venerdì. E’ un giallo ambientato nella Spezia del 1923 dettagliatamente ricostruita, dove si snoda la trama che muove intorno a un fatto storico: tra il 19 e il 21 gennaio 1923 i fascisti uccidono 19 ‘sovversivi’ locali e a questi omicidi se ne aggiungono due ‘non politici’, su cui indagherà un giovane tenente dei carabinieri.

Cosa l’ha spinta a mescolare la cronaca nera e la violenza politica?

"La violenza delle squadre fasciste è lo sfondo storico reale ad una vicenda di fantasia. O chissà che, leggendo il libro, non si scopra che c’è un intreccio tra delitti che sulle prime paiono molto diversi...". Qual è stato il dettaglio sensoriale che l’ha emozionata di più durante la scrittura del suo romanzo? "L’innamoramento dell’investigatore per una bionda, colta studentessa liceale, alla quale hanno da poco ucciso il papà imprenditore".

L’avvocato vive quotidianamente il confronto con l’ambiguità morale delle persone. Nei suoi personaggi quanto emerge questa tensione tra colpa, responsabilità e giustificazione?

"Che noi umani siamo ambigui e contraddittori, un po’ buoni e un po’ cattivi, un po’ altruisti e molto egoisti, rigorosi con gli altri e giustificazionisti con noi stessi, è un dato statisticamente oggettivo. È già positivo averne consapevolezza e avere una dialettica morale interna tra i due poli. Quanto di questo riesca a far trasparire nei miei personaggi, è una valutazione che lascio al lettore".

Ambientare un noir nel 1923 significa confrontarsi con un’Italia che si stava piegando al fascismo. Secondo lei, ci sono echi pericolosamente attuali di quell’epoca?

"Echi dell’Italia in cui il fascismo stava affermandosi ce ne sono sempre, non soltanto in Italia e non soltanto oggi. La violenza e il male si aggiornano, si presentano in forme sempre diverse. Non ci sono più le guerre che Mussolini dichiarava all’Etiopia, alla Spagna Repubblicana, alla Francia, all’Inghilterra e alla Grecia delle quali stiamo pagando ancora oggi il prezzo con il nostro vassallaggio obbligatorio agli Usa, chiunque li comandi. Ma il male c’è ancora. Basti pensare allo sterminio di migliaia di bambini disarmati in Palestina e all’inadeguatezza delle azioni italiane per farlo cessare, solo per citare una tragica attualità".