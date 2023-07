Quattro giovani abusivi in uno stabile del Comune denunciati dalla municipale

La Spezia, 14 luglio 2023 – Quattro giovani avevano stabilito la propria dimora in uno stabile del Comune: la polizia locale li fa sgombrare e li denuncia.

Prosegue l'opera della municipale a tutela del patrimonio pubblico. Agenti del Reparto Area Sicurezza del Comando di viale Amendola, infatti, sono intervenuti ieri in via Sarzana in prossimità del cimitero urbano dei Boschetti, per verificare la fondatezza di alcune segnalazioni giunte per la possibile occupazione abusiva di uno stabile di proprietà del Comune della Spezia.

Una segnalazione che è risultata essere veritiera in quanto, durante l'accesso, gli agenti della locale hanno colto all'interno dello stabile quattro giovani che avevano stabilito la propria dimora allestendo un'abitazione precaria. Due ragazze italiane di 19 anni tossicodipendenti, residenti nello Spezzino ed i loro compagni, due tunisini di 20 e 21 anni con diversi precedenti in materia di stupefacenti, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per invasione arbitraria di edificio. I due tunisini, irregolari sul territorio italiano e privi di documenti d'identificazione, sono stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici al gabinetto di polizia scientifica della Questura e sono stati denunciati anche per il soggiorno irregolare sul territorio italiano. Lo stabile è stato bonificato da Jazz, l'unità cinofila della polizia locale, che ha rinvenuto diversi residui di consumo recente di sostanze stupefacenti.

L'attenzione della municipale e dei tecnici comunali si è anche focalizzata su un edificio oggetto di svariate segnalazioni nella Scalinata Cernaia, in prossimità di via dei Colli. Gli agenti hanno verificato la chiusura tramite muratura di tutti i varchi d'accesso, intimata ripetutamente al proprietario dal Comune e finalmente effettuata; in questo modo è stato definitivamente interdetto l'accesso abusivo. Al vaglio dei tecnici comunali anche l'adozione di ulteriori ordinanze che mettano in sicurezza l'area circostante l'edificio, con la percezione di un maggiore stato di decoro e sicurezza urbana da parte dei vicini, che ripetutamente avevano segnalato via vai sospetti nell’immobile privato, di fatto abbandonato.