Quattro giornate sulla geografia

Organizzato dalle Officine del Levante, è in programma da oggi a domenica a Levanto, la nona edizione del ‘Festival delle Geografie’. Quattro giornate dedicate al mondo e i suoi problemi. Si affronteranno argomenti geograficamente sensibili: Indo-Pacifico e Cina, Oriente Africa e Medio Oriente, America Latina, Artico. "È stata effettuata una scelta accuratissima – dichiarano gli organizzatori – per trovare relatori competenti, esperti e sperimentati per ogni argomento". E poi ancora laboratori, musica e teatro. Il tutto grazie alla collaborazione di uffici scolastici, docenti, studenti, istituzioni e un comitato scientifico. La base sarà come sempre l’auditorium dell’Ospitalia. Si parte dunque stamattina, alle 10, con il laboratorio ‘Marco Polo: un viaggio impossibile?’, poi al pomeriggio alle 15 ‘Muri e confini del mondo’, ‘Costruire l’Indo-Pacifico: la contesa geopolitica del XXI secolo’, ‘La Cina: una potenza regionale con ambizioni globali’ e ‘Geografie della sinofonia contemporanea’. Infine, alle 20, all’Osteria Cantarana, una cena geografica con chef Kumalé.

m. magi