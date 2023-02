Quattro caponiere in affidamento per la socialità

Un passato da sentinelle di pietra, un futuro da crocevia della socialità che allarga il cuore e delizia il palato: quattro su sette, tanto per iniziare, quelle più prossime alla chiesa di San Pio X, in via dei Colli e quella di Porto Castellazzo. Così il nuovo corso delle caponiere messe a bando dal Comune della Spezia sulla via del recupero-valorizzazione della cinta muraria ottocentesca costruita a protezione dell’Arsenale. Per le prime tre a concretizzarlo sarà Mondo Nuovo Caritas, associazione di volontariato promossa dalla Caritas diocesana. L’aggiudicazione della concessione - della durata di 12 anni - risale al febbraio del 2022. Risale ad aprile invece, ed ha già dato bella prova di richiamo per l’offerta gastronomica e gli eventi culturali realizzati, la caponiera di porta Castellazzo. La gestione è stata assunta da ’You Stay Experience’, affiliata alla Capit, Cooperativa Attività Popolare Italiana. Fino a metà agosto sono stati svolti i lavori di rigenerazione dell’area abbandonata a se stessa. Poi la riaperta al pubblico: così le mura che si facevano scudo sono diventate suggestiva cornice dell’accoglienza. A guidare l’operazione è stato Alessandro Longo, presidente dell’associazione aggiudicataria