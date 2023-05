"Quattordici anni di pena" Il pm Loris per Abossida

Quattordici anni di reclusione e 140mila euro di multa. Sono le richieste di condanna della commerciante Bombina Abossida formalizzate ieri in Tribunale dal pm Elisa Loris al termine di una lunga requisitoria nella quale, nell’ambito del rito abbreviato davanti al giudice Marinella Acerbi, ha ricostruito gli eventi che avevano portato l’imputata alla sbarra per rispondere di una maxi detenzione di droga e del riciclaggio dei proventi connessi al traffico dalla Colombia; quest’ultimo era stato effettuato via mare, nella primavera del 2012, con una barca a vela di base nel golfo della Spezia, dal fratello Santo, poi ucciso ad agosto a colpi di pistola, vittima di un regolamento di conti a Reggio Calabria. Le contestazioni si riferiscono ad 800 chili di cocaina stoccati in un box del parcheggio via di Costantini (alla restituzione di 450 chili e ad un pagamento di un milione e 300 mila euro veicolato ai fornitori) e all’effetto-lavanderia traguardato sul denaro sporco con una ventina di operazioni tese al riciclaggio ricostruite dai carabinieri del Nucleo investigativo che ha condotto l’inchiesta. Perno dell’accusa, il collaboratore di giustizia Antonio Femia, già indagato per traffico internazionale di droga, alla cui escussione la difesa - rappresentata dall’avvocato Silvia Rossi e dal collega Zito del foro di Crotone - aveva subordinato il rito abbreviato; obiettivo: minarne la credibilità. Così ieri le arringhe articolate sul merito e in punto di diritto, evidenziando l’assenza di riscontri alle dichiarazioni del pentito. Femia era stato arrestato nel gennaio 2015 per traffico internazionale di cocaina. Si è autoaccusato di aver fatto da tramite con Abossisa per gestire il carico di droga dopo la morte di Santo.

Secondo l’accusa, Bombina Abossida si sarebbe anche occupata del trasferimento di ingenti somme di denaro contante di provenienza delittuosa, acquistando beni immobili, quote societarie e beni di lusso come diamanti, gioielli, quadri. Parte delle somme sarebbe transitata su conti correnti bancari italiani ed esteri e parte nascosta in cassette di sicurezza o investita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative in Svizzera, beni mobili ed immobili sull’isola di Sao Tomè e Principe nell’Africa Centrale, beni immobili a Palma di Maiorca e beni mobili ed immobili in Romania e a Capo Verde. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale della Spezia le avevano sequestrato lo scorso marzo un patrimonio di sette milioni di euro.

C.R.