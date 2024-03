Quasi due anni senza di lui. Ma con la Sony

Ormai sono passati quasi due anni da quando ho preso il posto di mio padre come fotografo per ’La Nazione’. Due anni che il suo sorriso non illumina più la redazione, ma la sua presenza, la sua passione e il suo spirito continuano a guidarmi ogni giorno mentre affronto le strade di questa città, armata della sua macchina fotografica e con il cuore carico di ricordi. Quando mio padre ci ha lasciati, ha lasciato un vuoto che sembrava impossibile da colmare. Non solo era un maestro nell’arte della fotografia, ma era anche un mentore amorevole, un amico devoto e un pilastro di saggezza.