Quando viaggiare era un’arte. Grandi opere in mostra al Lia: "È l’evento museale dell’anno"

"Una mostra straordinaria, un’esposizione di altissimo livello. L’evento museale dell’anno". Parole che il sindaco Pierluigi Peracchini e il direttore Andrea Marmori utilizzano con orgoglio per parlare dell’esposizione ‘L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour’, al Museo Lia dal 15 giugno al 27 ottobre. Una mostra che intende porre l’attenzione sul gran viaggio di formazione e istruzione che tra 700 e 800 prevedeva il raggiungimento dei luoghi carichi di memoria, dove trovare confronto con il passato e ristoro per anima e corpo. L’Italia era il Paese della memoria e il gran giardino dei Europa, anche il nostro golfo e la sua città diventano meta di questi colti pellegrinaggi. La mostra è un’occasione di valorizzazione della collezione Lia, in dialogo con straordinarie opere in prestito provenienti, dalla Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini di Roma, Musei civici di Padova, Museo di Roma e Collezione d’Arte della Fondazione Cariplo. "Ci porterà alla scoperta dell’Italia tra Venezia, Firenze, Roma e Napoli e nel Golfo della Spezia", aggiunge Peracchini. La mostra, a cura di Andrea Marmori con il contributo di Barbara Viale, comprenderà quasi 50 opere e coinvolgerà tutto lo spazio museale prendendo avvio da un nucleo di opere collegate al Grand Tour lì conservate. "La sezione dei dipinti settecenteschi – spiega Marmori – si compone di importanti episodi figurativi che illustrano due delle soste irrinunciabili per i viaggiatori del XVIII secolo, Roma e Venezia".Questo primo nucleo di opere viene integrato con altre opere sempre conservate al museo.

"Quali la grande tela di Thomas Lawrence ritraente al contrario il ‘viaggiatore’, alcuni oggetti realizzati fra 700 e 800 come repliche di manufatti archeologici o gotici per rifornire il mercato di ricchi turisti stranieri, a volte con l’inganno". Accanto a questa sezione principale, un percorso che illustra la scoperta e l’interesse turistico del Golfo della Spezia e della Riviera con il suo entroterra. "In particolare, la raccolta di dipinti di Agostino Fossati esposta nella contigua Palazzina delle Arti costituisce un capitolo di pregio". Una terza sezione, in dialogo con il percorso dedicato all’esposizione dei dipinti, riguarda gli aspetti materiali del viaggio, a iniziare dal corredo del viaggiatore. "A tal proposito – conclude Marmori – risultano interessanti i numerosi cofanetti portaoggetti, identificabili quali parte dei nécessaires de voyage che ogni turista d’eccezione recava con sé, conservati al Museo del Sigillo". Marco Magi