Quando nel ’77 in 500 dissero no: "Videla voleva i cannoni dell’Oto"

Era l’autunno del 1977. Oltreoceano i governi sudamericani venivano rovesciati uno a uno come pedine sullo scacchiere: dal golpe cileno del ‘73, con l’ascesa del regime di Pinochet, all’Argentina del generale Videla. Una fase di grande repressione, meglio conosciuta sotto il nome di ‘Operazione Condor’, che ebbe i suoi riverberi anche in suolo italiano. Nell’ottobre di quell’anno l’ammiraglio della Marina Emilio Eduardo Massera, uno dei membri della giunta militare argentina, si trovava a Roma con l’idea di vagliare l’ipotesi d’acquisto di armi prodotte dal cantiere navale dell’Oto Melara.

Claudio Rissicini, 76 anni, sarzanese doc ed ex dipendente dell’Oto Melara dal 1965 al 1987, è la memoria storica di un avvenimento che, a distanza di 48 anni, è stato ripescato e impresso su alcuni volantini che Rifondazione comunista alcuni giorni fa ha distribuito ai lavoratori dell’ex Oto Melara – gruppo Leonardo – dove si chiedeva loro di bloccare la produzione di armi destinate a Israele. Proprio come avvenne nello stesso sito industriale per l’Argentina nel lontano 1977.

Rissicini, qual era il suo ruolo in fabbrica?

"Lavoravo come tornitore nel cuore dell’azienda, ovvero nel reparto macchine ‘N’ in cui erano impiegate circa 700 persone. Inoltre ero un dirigente sindacale Flm (Federazione dei metalmeccanici)".

Cosa si ricorda di quell’autunno di 48 anni fa?

"Dato il mio ruolo sindacale disponevo di una rete di informatori in fabbrica. Così venni a conoscenza della visita del famigerato ammiraglio Massera all’Oto Melara. Era in corso una trattativa per l’acquisto di missili antinave che l’industria spezzina produceva in partenariato con l’azienda francese Matra. Quel giorno convinsi 500 operai a spegnere i macchinari e a scioperare in segno di protesta. Dissi al nostro caporeparto: ‘Finché non se ne va Massera noi non riprendiamo a lavorare, altrimenti lo cacceremo fuori’. Lui corse in direzione per dare l’allarme di quanto stava accadendo in fabbrica. I servizi di sicurezza scortarono immediatamente l’ammiraglio fuori dall’edificio. Lo sciopero di protesta riuscì a bloccare l’affare. Tempo dopo venni a sapere che la trattativa andò a buon fine con i partner francesi. Quei cannoni con tutta probabilità furono impiegati dal regime argentino nella guerra delle Falkland".

Lo rifarebbe oggi?

"Sì, lo rifarei senza pensarci un secondo. E’ una delle cose che ho fatto nella mia vita di cui vado più fiero. Mi fa molta tristezza vedere che i lavoratori di oggi non hanno la coscienza di contrapporsi alla vendita di armi a Israele, nonostante la legge 185 del 1990 che vieta la vendita a nazioni in guerra o ai responsabili di violazioni dei diritti umani".

Secondo lei cosa è cambiato da allora?

"Oggi non c’è coscienza di quanto sta accadendo a Gaza. Anche noi avevamo paura di perdere il posto di lavoro, ma abbiamo avuto il coraggio di dire no. Erano tempi diversi, il sindacato in quegli anni era molto forte, godeva di un grande seguito, e le aziende erano profondamente sindacalizzate. Oto Melara fu la prima azienda a scioperare spontaneamente nel ‘68, un momento chiave da cui poi partirono numerosissime lotte sindacali".