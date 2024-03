Quando l’azienda è al femminile. Oltre 5300 imprese in provincia. In calo commercio e agricoltura

Sono oltre 5000 le imprese femminili in provincia, con un leggero calo rispetto al passato: 5321 per l’esattezza, secondo le elaborazioni effettuate dall’Ufficio Studi e Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’imprenditoria femminile di fonte Infocamere, al 31 dicembre 2023. Un numero che rappresenta il 25,8% del totale delle imprese registrate in provincia, ma risulta diminuito di 26 unità rispetto al 2022 (dato che, in termini percentuali, si traduce in un -0,5%). Il decremento, comunque inferiore rispetto a quello registrano nel 2022 (-71 imprese), è imputabile al complicato contesto economico generale, ancora influenzato negativamente dagli effetti dell’escalation della guerra tra Russia e Ucraina avvenuta due anni fa e della crisi energetica. Da un confronto tra i dati provinciali, regionali e nazionali, emerge come la diminuzione nella provincia della Spezia (-0,5%) sia inferiore sia rispetto a quella ligure e quella nazionale (per entrambi -0,9%). Inoltre, l’incidenza delle imprese femminili sul totale imprese registrate in provincia della Spezia (25,8%) è superiore sia all’incidenza rilevata a livello regionale che a livello nazionale (22,2%). Osservando i dati per settore economico, emerge come le diminuzioni più consistenti, abbiano interessato principalmente agricoltura e commercio; quest’ultimo è anche il comparto in cui le imprese femminili risultano più numerose. Nel dettaglio, il commercio (in cui le imprese guidate da donne sono 1.372 ed incidono per il 29,9% sul totale del settore) ha perso, rispetto al 2022, 61 imprese femminili (-4,3%), mentre l’agricoltura (389 imprese femminili, 33,2% sul totale del comparto) ne conta 22 in meno (-5,4%). I comparti che, invece, hanno avuto l’incremento maggiore, sono le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (36,5%, con aumento rispetto al 2022, di 15 unità +1,5%), e le attività professionali, scientifiche e tecniche (20,8%, con crescita di 13 unità, + 10,8%).

Secondo le elaborazioni della Camera di Commercio sui dati Istat, la popolazione residente in provincia della Spezia al 30 novembre 2023 (ultimo dato disponibile) è pari a 214.916 abitanti, di cui il 51,2% femmine. Soffermando l’attenzione su alcuni indicatori demografici, è interessante notare come il tasso di fecondità in provincia della Spezia sia pari all’1,21% e come tale valore risulti uguale al tasso di fecondità regionale ma inferiore a quello nazionale (1,25%). Il numero medio di figli per donna è di 1,2, valore uguale al dato regionale e nazionale. L’età media delle madri al parto è, in provincia della Spezia, di poco superiore a 32 anni, leggermente inferiore al dato ligure ma di poco superiore a quello italiano. Spostando l’attenzione sulla speranza di vita alla nascita, emerge come per le donne sia superiore a quella dei maschi (85 anni contri 80). Esaminando infine i dati a livello comunale, emerge come sia Monterosso il Comune che presenta la maggiore incidenza percentuale femminile sul totale della popolazione comunale (le donne sono il 53,9%) e Maissana sia quello con la minore incidenza percentuale femminile (45,1%).

Per quanto riguarda gli occupati, numeri in discesa: in base all’indagine Istat delle forze di lavoro, gli occupati in provincia nel 2022 sono risultati 86.100, lo 0,6% in meno rispetto al 2021. Il 42,8% del 2022 è costituito da donne, 0,8% in meno di quelle che risultavano occupate nel 2021, tale variazione negativa in controtendenza rispetto a quelle, entrambe positive, della Liguria (+1,2%) e dell’Italia (+2,5%). Passando ad analizzare i dati sulla disoccupazione, nel 2022 in provincia della Spezia sono risultati 7.500, il 20% in meno rispetto al 2021. Nel dettaglio, le donne disoccupate sono 4.800 e costituiscono il 64,3% dei disoccupati della provincia, incidenza superiore sia a quella regionale (55,6%) e quella nazionale (49,6%). Tra il 2021 e il 2022, donne disoccupate in provincia di Spezia sono diminuite del 13,5%.