Quando la tecnologia diventa indispensabile Il cellulare e il suo uso: non solo selfie e gioco

Oggi la tecnologia è molto importante, soprattutto per i non vedenti. Spesso si usa il telefono per divertimento, ma invece può diventare indispensabile per i non vedenti. Ci sono diverse applicazioni, come Seeing ai, che utilizza la fotocamera del cellulare per identificare cosa si ha intorno, così al supermercato può dirci se siamo davanti a dei biscotti o al caffè. E per leggere? Samuele non usa il il braille come si potrebbe pensare, ma un apparecchio che si chiama Clear Reader che trasforma l’immagine in caratteri e tramite la sintesi vocale li legge. Leggere è troppo importante per estendere la mente ed è vitale per tutti, non ne possiamo fare a meno e ci ha raccomandato di farlo con passione. Vive da solo, ma quindi come può cucinare? L’udito è importante perché attraverso i rumori si può capire se l’acqua sta bollendo. Oltre a ciò, si può utilizzare una tecnologia inventata da un designer olandese, Menno Kreuzen, che ha installato un sistema di cottura innovativo progettato apposta per i non vedenti, utilizzando la tecnologia a induzione, il fornello touch turn provvisto di una base fissa sulla quale inserire gli appositi piatti pieni di alimenti destinati alla cottura.