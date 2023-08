Quando la biblioteca è itinerante I ’Passaggi di vita’ a Monterosso

Dopo la visita al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, il Convento dei Frati Cappuccini, luogo del Fai 2014, riapre i battenti al pubblico per ‘Monterosso: un mare di libri’. Il nuovo appuntamento della rassegna – organizzato dal Consorzio Turistico Cinque Terre e dal Comune di Monterosso, con la direzione artistica di Marco Ferrari – è programmato per domani, alle 19, con l’inaugurazione della biblioteca conventuale itinerante ‘Passaggi di vita’, seguita dal reading poetico di Marco Balzano (nella foto) alle 21.15 nella chiesa del convento. Balzano illustrerà la sua ultima fatica, ‘Café Royal’ edito da Einaudi, con presentazione della spezzina Gabriella Tartarini. In questa occasione si avvia una nuova biblioteca che raccoglie materiale storico importantissimo e nuovi cataloghi, con padrino dell’iniziativa il poeta e scrittore, una delle voci più importanti della letteratura contemporanea. Balzano leggerà nuovi brani poetici e altri tratti dalle sue raccolte ‘Particolari in controsenso’, ‘Mezze verità’ e ‘Nature morte’. Nato a Milano nel 1978, Balzano ha iniziato con Sellerio pubblicando i romanzi ‘Il figlio del figlio’ (Premio Corrado Alvaro Opera prima, riproposto da Einaudi nel 2022, ‘Pronti a tutte le partenze’ (Premio Flaiano) e ‘L’ultimo arrivato’ (Premio Campiello).

Per Einaudi ha quindi dato alle stampe ‘Resto qui’ (2018 e 2020) che ha vinto il Premio Elba, il Premio Bagutta, il Premio Mario Rigoni Stern, finalista al Premio Strega e in Francia ha conseguito il Prix Méditerranée. Per Einaudi ha inoltre pubblicato ‘Le parole sono importanti’ (2019), ‘Quando tornerò’ (Premio per la Cultura Mediterranea 2021 e 2022), ‘Nature umane’ (2022) e infine ‘Café Royal’. In questo libro le vicende si svolgono in un locale milanese dove prima o poi passano tutti: genitori e figli, donne indaffarate, coppie di amanti e adolescenti spaesati. Davanti al bancone si srotolano relazioni da aggiustare e nuovi incontri, una galleria degli specchi in cui riflettersi. Come spesso accade nelle grandi città, i personaggi di questo romanzo corale s’incrociano ogni giorno, si salutano, a volte si confidano e altre si ignorano. Un libro fresco, attuale, pieno di snodi, inciampi e possibilità.

Marco Magi