Quando il turismo è troppo. Natale sollecita la Regione: "Deve governare i flussi"

Tiene banco, alle Cinque Terre e non solo, il tema della gestione dei flussi turistici. L’aut aut lanciato dal sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, che dalle pagine del nostro quotidiano ha annunciato di voler intervenire con un’ordinanza di protezione civile per regolare i flussi di turisti sul proprio territorio qualora Parco e Regione Liguria non trovino la quadra per una una gestione sostenibile del fenomeno in un territorio così delicato, non è passato inosservato. É Davide Natale, consigliere comunale dem, a rilanciare il tema portandolo in Regione, mettendo nel mirino la giunta. "Sulla sempre più grave questione del sovraffollamento turistico delle Cinque Terre, la Regione Liguria deve recitare un ruolo da protagonista: la giunta Toti non può pensare di continuare a rimanere completamente esente dal proporre soluzioni a un problema così enorme, sbandierando le presenze turistiche con superficialità e dimostrando uno scollamento totale con il sentire dei cittadini di una parte così simbolica della Liguria" afferma il consigliere regionale, che esorta l’ente regionale a farsi carico del problema. "Il sindaco Pecunia e gli altri colleghi rivieraschi si rendono conto che esistono problemi per la sicurezza delle persone, il fattore più impellente, che la Regione sembra non voler vedere e che oltretutto rischia di mettere a repentaglio la stessa risorsa turismo – dice il consigliere regionale spezzino –. Torniamo a richiedere alla giunta e all’assessorato al turismo e ai trasporti di farsi portavoce verso Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia affinché il flusso attraverso le stazioni e i treni sia regolato. Il contratto di servizio deve essere rispettato". Per Natale, il problema andrebbe affrontato in maniera organica. "Le scene di turisti che scappano dalla calca correndo sui binari oppure pressati nei convogli, con ritardi, soppressioni e accavallamento degli orari, si ripeteranno – ammonisce Natale –. Si deve lavorare per spalmare sul territorio la presenza dei turisti. La Regione apra un confronto con operatori turistici, mondo sindacale e associazioni di categoria”.

mat.mar.