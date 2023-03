Quando il coraggio è al femminile Rassegna ’Io donna in mediateca’

In occasione della ‘Festa della Donna’ la mediateca regionale propone ‘Io donna in mediateca’, una programmazione tutta dedicata alla figura femminile. Una settimana cinematografica che porterà sul grande schermo storie di donne forti, determinate e coraggiose. Inoltre nelle giornate del 6, 7 e 8 marzo, quando in programmazione è previsto il film ‘Woman’, speciale promozione dedicata alle donne: entri con un’amica e paghi un solo biglietto. Inoltre, le prime 5 donne che ogni giorno scriveranno una e-mail a [email protected] con la frase ‘Io donna in Mediateca’ riceveranno un coupon con un ingresso gratuito da esibire in biglietteria. Il coupon è utilizzabile una sola volta. Questa la programmazione dei film che fino all’8 marzo animeranno la sala cinematografica della mediateca: oggi, alle 15 e alle 20.30 ‘Holy Spider’, alle 17 ‘Femmine Folli’ (rassegna Acit con entrata gratis), domani alle 15.15, 17.15 e 20.30 ‘Holy Spider’, sabato alle 16, 18 e 20.30 ‘Holy Spider’, domenica alle 15, 17 e 19 ‘Holy Spider’, lunedì alle 17 ‘Woman’, martedì alle 16 e alle 18 ‘Woman’, mercoledì alle 15 ‘Woman’, alle 17 e alle 20.30 ‘Holy Spider’.