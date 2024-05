Quando i porti si aprono alle città: "Servono investimenti intelligenti"

Dal Golfo dei Poeti all’Italia intera, fino a spaziare oltre ogni confine. Sulle innumerevoli rotte del mare, La Spezia celebra con il nuovo festival DePortibus il suo scalo e i porti: la rassegna, in programma fino a domenica, ha debuttato ieri fra ospiti – con un intervento del ministro del Mare Nello Musumeci, fra scelte strategiche e il terremoto giudiziario che ha investito la regione -, summit tecnici, sicurezza, subacquea, green, nuove rotte, sostenibilità e digitalizzazione e progetti europei , una tavola rotonda sulle donne e tanti appuntamenti. "Un evento in grado di fornire un contributo originale e innovativo al mondo dello shipping". Così il presidente dell’Adsp del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva ha salutato la kermesse: l’authority ha organizzato DePortibus, ideata da Res Comunicazione, insieme a Ibg; la manifestazione ha ottenuto il sostegno del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il patrocinio e il supporto di Ram, Comune della Spezia, Regione Liguria, Fondazione Carispezia, Marina Militare. Tanti gli ospiti di primo piano oggi: fra gli altri, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini (ore 9.30 al Cruise Terminal), l’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero (ore 11) e il presidente di Rfi Dario Lo Bosco, l’archistar Stefano Boeri (ore 14.30). All’Urban Center si alternerà una squadra di autori formata da Flavio Testi, Gastone Breccia, Andrea Murdock Alpini, Marco Valle (oggi), Gianluca Barbera, Giuseppe Mendicino, Diego Cajelli e Francesco Frongia (domenica).

In cartellone anche musica e danza: stasera alle 21.30 al Teatro Civico, concerto jazz di Nick the Nightfly e Sarah Jane Morris, al Pin, alla stessa ora, un caleidoscopio di coreografie con Danzamarea The Show, diretto da Niccolò di Stani, con il corpo di ballo di Rl Dance Studio, insieme a Matilde Asmini e Ludovica Vatteroni e la musica di dj Xander Ace. Altri ospiti alla Mediateca regionale: domani alle 18.30 Luca Mercalli dialogherà con Roberto Alinghieri e alle 21 Patrizio Roversi sarà sul palco con le musiche di Maurizio Camardi.

Immancabile un appuntamento con il mondo della scienza, mescolata all’arte grazie al progetto di Francesca Cattoi "Correnti: navi, plastica e specie aliene": alle 16 in Fondazione Carispezia interverranno il ricercatore del Cnr e oceanografo Francesco Magaldi e di Giuseppe Suaria, anch’egli ricercatore Cnr e biologo marino e domani alle 11 sono in cartellone incontri su specie diverse, con live painting di Francesco Frongia e video di Lionel Devlieger. Divulgazione, battaglie navali, grandi navigatori e mestieri nei laboratori per i bambini, ma anche grande cinema: al Nuovo, alle 21, stasera sarà proiettato "Tra due mondi" diretto da Emmanuel Carrière e domani l’acclamato "Io Capitano" di Matteo Garrone. DePortibus è anche mostre - Oltre l’orizzonte di Cesare Salvadeo e Florilegio di Tiziana Cera Rosco -, visite al museo Navale, regate ed escursioni a bordo.

Chiara Tenca