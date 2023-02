Quale giustizia se il processo lo fanno i social?

Roberta Della Maggesa

Ieri un noto commerciante spezzino ha postato su Fb una foto, chiaramente ricavata dal circuito chiuso della videosorveglianza, in cui si ritrae il volto di un uomo che lo stesso negoziante mette alla berlina dei contatti social come il presunto responsabile di un furto. Senza nessun rispetto nei confronti della privacy di quella persona. E, soprattutto, con il chiaro intento di sostituire al corso della giustizia un frettoloso processo da bar. Quali prospettive può avere un mondo dove nessuno si fida più, se non degli insulti? Un mondo nel quale le istituzioni, anche quelle che incarnano la pubblica sicurezza, sono ridotte allo zerbino sul quale pulire i tacchi delle proprie frustrazioni?