Quadruplicato il numero dei dehors Tutti travolti dal ’rito’ dell’aperitivo

Crunch. Lo scrocchiare delle patatine sotto i denti. Sding. Il rumore metallico dei cubetti di ghiaccio che rimbalzano sulle pareti del bicchiere. Fzzz. Le bollicine del prosecco che risalgono il fondo del calice, e sfidando la gravità puntano verso l’alto. Tendendo bene le orecchie, passeggiando per le vie del centro città nel tardo pomeriggio, sono questi i suoni che sentirete con maggiore frequenza. Il rito dell’aperitivo è trasversale, dagli studenti agli anziani, dagli spezzini agli ormai tanti turisti, senza distinzioni di sesso o età. Sbirciando nei tavolini dei locali tra piazza Saint Bon e piazza Sant’Agostino, passando per via Prione, corso Cavour e via Chiodo, tutta Spezia intorno alle diciannove, specialmente nel fine settimana, sembra un gigantesco dehors. La signora Adele, che abita in pieno centro, assiste abbastanza sconcertata allo spettacolo che si ripete ogni sabato. "Non capisco come la gente possa abbuffarsi di avanzi. Le patatine e le noccioline passano senza soluzione di continuità da una ciotola all’altra, e i taglieri vengono riempiti con ciò che è avanzato in cucina. E poi le bevande! Alcol con ghiaccio e coloranti. Non c’è nessuna cultura in tutto questo". Un abisso della civiltà, quindi, con gente felice di gustare cibi appena smangiucchiati da altri e di tracannare liquidi verdini, arancioni o azzurrini. Non tutti però condividono la severità del giudizio dell’elegantissima signora, la qual probabilmente non si è mai avventurata al di là di un profumato rosolio. Per i ragazzini è un modo per socializzare – finalmente senza la mediazione dello smartphone – e forse per sentirsi più grandi di quello che effettivamente si è, visto che spesso la bevuta è accompagnata da un’impenitente sigaretta. Per i professionisti appena usciti dagli uffici, un modo per segnare la fine della giornata lavorativa. Per i turisti, una pausa nelle lunghe camminate alla scoperta del centro. E la ricerca sulla materie prime, sull’innovazione nelle preparazioni – soprattutto dai parte dei giovani baristi – è maniacale. Dietro un’oliva, una tartina o la variazione di uno spritz ci sono molti tentativi e tanta ricerca. Nel giro di soli 10 anni a Spezia i deohrs sono quadruplicati. È il segno di una città che cambia, se in meglio o in peggio il giudizio è aperto.

Vimal Carlo Gabbiani