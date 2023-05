Pulmino per Avis con il contribuito della Fondazione

‘Un pulmino per Avis’, è questo il nome del progetto grazie al quale, con il contributo di Fondazione Carispezia, da questo mese, l’Avis provinciale La Spezia può operare con un nuovo pulmino. "Il veicolo, allestito e immatricolato per il trasporto di sangue e plasma – spiega il presidente Alessandro Casale – ci garantisce il proseguimento delle attività istituzionali in sicurezza ed in linea con tutti gli standard qualitativi richiesti. Il mezzo sarà operativo su tutta la provincia per gli spostamenti in occasione delle raccolte di sangue nelle nostre Unità di Raccolta e di supporto all’autoemoteca per le raccolte mobili". I 9 posti e l’ampio vano di carico separato dai passeggeri lo rendono duttile a soddisfare le esigenze di trasferimento dei collaboratori per eventi di formazione e di servizio e per il trasporto materiali ed attrezzature. Grazie alla sua grafica è al tempo stesso un ottimo strumento di comunicazione e promozione del dono del sangue.

"L’aspetto logistico è fondamentale per il tipo di supporto che diamo, complementare a quello presente nei centri di raccolta ospedalieri, ampliando la gamma dell’offerta donazionale, muovendoci verso le esigenze del cittadino donatore che è sempre più spesso costretto a ritagliare con difficoltà le proprie disponibilità di dono tra esigenze lavorative e familiari". Nel 2022 le donazioni in Asl5 sono calate di circa il 3% rispetto all’anno precedente, così come vi è stata riduzione dei candidati donatori (-18%) e dei nuovi donatori (-25%). "A livello provinciale si è comunque non solo mantenuta l’autosufficienza, ma anche continuato a contribuire a quella regionale. I numeri però ci impensieriscono e devono servire da ulteriore stimolo per mettere in campo iniziative di coinvolgimento dei giovani, il cui contributo è fondamentale per il fisiologico turn-over di donatori e collaboratori all’interno dell’associazione".