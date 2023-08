Pulizia straordinaria in mare a La Spezia domenica e lunedì

È da sempre uno temi ambientali legati al Palio maggiormente sentiti, ovvero la necessità di restituire decoro allo specchio acqueo della Passeggiata Morin nelle ore immediatamente successive alla disfida remiera. Ogni anno alla prima domenica di agosto finisce infatti in mare una mole considerevole di spazzatura. Un problema per il quale il Comune, di concerto con l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, cercherà di porre rimedio con un piano ad hoc che riguarderà non solo le aree a terra, ma soprattutto lo specchio acqueo tra la passeggiata Morin e il molo Italia. "Per la prima volta – spiega l’assessore all’ambiente del Comune della Spezia, Kristopher Casati – sarà avviato un servizio di pulizia dello specchio acqueo spezzino per il Palio del Golfo. Una nuova attività di rimozione dei rifiuti galleggianti con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento marino. Un importante messaggio di sensibilizzazione sulla tutela e protezione del nostro mare". Nella giornata del Palio, l’Autorità portuale interverrà con l’impiego di un mezzo specializzato nella raccolta dei rifiuti, dalle 20 all’una di notte, e poi dalle 6 alle 8 del lunedì mattina, oltre al servizio ordinario già previsto a partire dalle 8. Per l’occasione, ci sarà una importante novità, ovvero l’utilizzo (dalle 20 alle 22 di domenica, ndr) dell’imbarcazione Elettra, barca full electric della Sepor specializzata nel servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti. Lunedì, a partire dalle 7 è previsto anche un servizio straordinario di rimozione di rifiuti dalla scogliera lungo il molo Italia". Servizi, questi, che si aggiungono a quelli a terra, per i quali l’amministrazione ha previsto un potenziamento dell’attività di pulizia e spazzamento delle strade prima e dopo la sfilata del venerdì, le borgate di sabato sera, e il Palio di domenica.