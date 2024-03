Pulizia di strade e marciapiedi. Il Comune potenzia il servizio

Il Comune di Levanto con la collaborazione di Acam Ambiente ha attivato un servizio di lavaggio periodico dei marciapiedi e della pavimentazione delle strade del centro. L’iniziativa prenderà il via nella mattinata di oggi, con i mezzi della ditta Clean service che puliranno i marciapiedi, mentre a metà settimana sarà la volta delle strade. Il servizio verrà svolto nei giorni che precedono tutte le festività primaverili, ed entrerà a regime nel mese di giugno per poi continuare fino al termine della stagione turistica con una cadenza

che verrà stabilita prima dell’inizio dell’estate. "Il lavaggio – spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo Lizza – verrà sempre effettuato nella prima mattinata, sia per non interferire con le attività commerciali che si svolgono nel centro fin dalle prime ore della giornata, sia per non disturbare la quiete pubblica durante la notte, anche se abbiamo constatato che il mezzo utilizzato non emette rumori significativi. Abbiamo deciso di iniziare nella settimana che precede la Pasqua per presentare il paese ai visitatori nelle migliori condizioni di decoro possibili e mantenerlo pulito e ordinato per tutta la stagione, anche quando la popolazione cresce in maniera considerevole e sappiamo che la gestione complessiva dell’ambiente e dell’arredo urbano diventerà più impegnativa". Un ulteriore passo avanti nella gestione della pulizia delle strade è rappresentato dal potenziamento del numero dei punti di raccolta delle deiezioni dei cani, che è in corso in questi giorni con l’installazione, di nuovi contenitori in tutto il paese.