Pugno duro a Riccò sulla sosta selvaggia Un piano tutela pedoni

Marciapiedi invasi dalle automobili, slarghi pedonali trasformati in park abusivi. Un malcostume tutto italiano ma che a Riccò l’amministrazione tenta di combattere varando un piano dedicato per potenziare la sicurezza stradale. Dopo l’installazione degli autovelox sull’Aurelia, che ha avuto l’effetto indotto di azzerare i sinistri lungo la statale che attraversa il paese, il secondo step va sempre nella direzione di ‘difendere’ gli utilizzatori più deboli della strada, vale a dire i pedoni. È di pochi giorni fa l’atto di indirizzo della giunta guidata da Loris Figoli che da mandato agli uffici di avviare un progressivo programma di difesa e potenziamento dei marciapiedi e delle aree accessibili a vetture ma dedicate ai pedoni, nella convinzione che la sosta di veicoli sui marciapiedi costituisca un rilevante ostacolo alla deambulazione e all’autonomia delle persone, soprattutto quelle disabili, e che l’immagine del territorio venga danneggiata dalla sosta selvaggia delle vetture e dal mancato e reiterato trasgredire delle norme del codice della strada. Il piano, nella sua immediata declinazione pratica, prevede l’installazione di paletti con l’obiettivo di dissuadere i parcheggi non autorizzati, che verranno posizionati lungo la statale Aurelia nelle zone più delicate, quali San Benedetto, Caresana, Riccò e Pian di Barca, nonché la Valgraveglia.

"Il filo conduttore della mia amministrazione è stato fin da subito quello di privilegiare progettazioni che incentivassero e migliorassero i percorsi pedonali su tutto il territorio comunale – afferma il sindaco Figoli –. Con questa delibera quadro cerchiamo di dare riscontro al ruolo strategico delle arterie principali dal punto di vista del pedone, con un occhio attento ai portatori di handicap, alle famiglie che conducono passeggini, a un crescente valore aggiunto in chiave turistica e ricettiva del nostro abitato. Era necessario un intervento si questo fronte: il rapporto tra vetture e pedoni, e il pericolo che corriamo tutti noi attraversando o sostando a piedi privi di un adeguato e specifico arredo urbano. Installeremo paletti flessibili, segnaletiche luminose sugli attraversamenti più delicati, indicazioni dedicate, affinché ogni utente del territorio si senta a casa: accolto, anche quando viva specifiche proprie fragilità, con una reciproca attenzione al rispetto di libertà collettive". Dal sindaco anche l’auspicio "di riuscire presto ad aprire un tavolo sulle disabilità: motorie, ma anche visive. L’indipendenza è un diritto ed un dovere, al netto dei limiti orografici e fisici del territorio. In questi anni Riccò è molto cresciuto in temi sociali e civici: dobbiamo continuare a farlo, a partire da quando lasciamo la nostra vettura.

Matteo Marcello