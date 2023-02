Pucciarelli: "Sempre in prima linea" La senatrice rigetta i rilievi sindacali

"La cronica carenza di personale negli Arsenali Militari è un tema che sin dalla mia prima elezione nel 2018 mi ha visto impegnata in prima linea per cercare di prevedere nuove assunzioni". Non tarda ad arrivare la replica della senatrice della Lega, Stefania Pucciarelli, all’affondo delle rsu dell’Arsenale militare: nell’articolo pubblicato ieri dalla Nazione, le rappresentanze sindacali avevano messo nel mirino la Pucciarelli e "tutti i politici locali ed i parlamentari della nostra provincia", a loro dire colpevoli di non aver "fatto nulla per decine di anni" per salvare la base navale spezzina. La senatrice del Carroccio spiega che "nella scorsa legislatura come Commissione Difesa abbiamo approfondito il tema, anche attraverso sopralluoghi, e approvato una risoluzione che impegnava il Governo a promuovere assunzioni, anche straordinarie, negli Arsenali. Nel 2019 è stato approvato un Odg a mia prima firma che impegnava il Governo a promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare un adeguato turnover, e nel 2021 ho fatto presentare alla Camera un emendamento per l’assunzione di 263 unità di personale per La Spezia, emendamento poi bocciato. Da sottosegretario mi sono sempre interessata di questa tematica, anche se non rientrava nelle mie deleghe". La Pucciarelli, nel difendere l’ultima iniziativa promossa in Commissione Esteri-Difesa – l’apertura di un tavolo negoziale per accertare il fabbisogno di personale e la promozione di iniziative straordinarie per le assunzioni – rilancia spiegando che "le rsu avrebbero potuto chiedermi un incontro per sottopormi i problemi e le eventuali proposte, da parte mia c’è sempre stata la massima disponibilità".