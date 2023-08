Pubblicità per il Genoa Il sindaco la fa togliere

Una pubblicità sul display luminoso di piazza Europa ha rischiato di far scoppiare un incidente diplomatico in città. La scritta "Grazie 27.777, record storico, bellissimA" a molti non ha detto niente, ma è stato un messaggio eloquente per i tifosi dello Spezia che hanno subito associato quella pubblicità agli ’odiati’ rivali del Genoa, tornati in serie A dove hanno raggiunto il traguardo di 27.777 abbonati. Ogni dubbio dei tifosi spezzini è stato fugato andando ad analizzare la foto sullo sfondo della pubblicità, dove si vede chiaramente lo striscione con la scritta ’Cuore rossoblù’. Nessun dubbio, quindi, che si trattasse del Genoa. Quel cartellone pubblicitario è appunto un ringraziamento della società rossoblù nei confronti dei propri tifosi, che ha un senso a Genova e nel levante ligure, ma può risultare ’pericoloso’ alla Spezia. Al punto che il sindaco Pierluigi Peracchini si è subito interessato affinché venisse subito rimosso. Ma come è potuto succedere? Quel display pubblicitario sarebbe gestito da una società genovese, che non ha pensato alla grande rivalità calcistica tra Spezia e Genoa.

M.B.