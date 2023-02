Pubblica Assistenza, in un anno oltre 5600 interventi di soccorso

Sono stati quasi 6mila i soccorsi in terra e in mare eseguiti nel 2022 dai militi della Pubblica Assistenza di Lerici. Come sostengono dalla storica sede di via Matteotti si tratterebbe di un record in materia di aiuti e assistenza sanitaria, un record prettamente numerico raggiunto con professionalità e organizzazione. L’attività della Pubblica Lericina presieduta da Rudy Basadonne, non conosce soste. In questi giorni continua come come tutti gli anni la campagna associativa per aumentare la base dei soci. "La quota associativa annuale è 10 euro, 25 per chi vuole essere socio sostenitore – dice Basadonne – si tratta di un contributo fondamentale per garantire alla Pa una base solida di piccoli sostenitori. E’ grazie a questa base di soci che la Pa nel 2022, dopo il periodo difficile della pandemia, ha continuato a garantire i servizi di emergenza senza interruzione, oltre a tutti gli altri servizi di trasporto sanitario, assistenza sociale, protezione civile e soccorso in mare, per un totale di 5.612 servizi nel 2022, dei quali 1.706 di emergenza. Oltretutto i soci della PA di Lerici beneficiano di particolari sconti e convenzioni presso diverse attività di vario genere". Il prossimo 10 marzo si terrà nei saloni della sede dell’Associazione di via Matteotti dalle 14,30 alle 17,30 un pomeriggio, riservato ai soci, per uno screening gratuito dell’udito a cura dei professionisti della AudioProgress.

Euro Sassarini