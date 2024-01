Psichedelia alla Skaletta. Arrivano Repetita Iuvant insieme ai Mooning Down

Due gruppi per una nuova serata in musica alla Skaletta Rock Club, dove venerdì a partire dalle 22 si esibiranno i Mooning Down e i Repetita Iuvant, formazioni in arrivo rispettivamente da Lucca e dalla Spezia, accomunate dall’etichetta Argonauta Records di Genova, per la quale saranno fra i protagonisti di un festival dedicato nei prossimi mesi.

Psichedelia, garage, hard blues anni Settanta e desert rock: questo il pane quotidiano dei Moonin Down, formazione composta da Stefano Biagioni (chitarra e voce) Fabio Buda (basso e voce) ed Alessio Tambellini (batteria e voce), che calcheranno per primi il palco, suonando anche l’ultimo singolo e il nuovo album. Sarà quindi, la volta dei Repetita Iuvant: nessuna voce, solo strumenti per atmosfere post noise, post punk e post rock; si presenteranno alla Skaletta con la formazione rimaneggiata del 2018 – la fondazione del gruppo risale a 12 anni prima –, che ha inciso due ep e un album risalente al 2022, parti di una trilogia (per la label indipendente Loudnessy Sonic Dream) che prende i titoli da un’equazione, e sta per dare alle stampe il nuovo ep in primavera, il primo per Argonauta. "Per noi, la musica è strumentale: siamo legati a un discorso espressivo classico. Nasce storicamente senza parole, come il cinema che nasce muto, ci piacciono le colonne sonore". A parlare è Cristoforo Da Costa, chitarra e synth, come il compagno di gruppo Daniele Isetta, a cui si aggiunge Andrea Testa alla batteria.

L’essenza in primo piano, insomma, che prende il nome dalla locuzione latina con cui era stato chiamato un precedente progetto musicale di Da Costa. Se la voce è assente dalle loro atmosfere noir intense e avvolgenti, ha invece caratterizzato alcuni dei gruppi a cui i Repetita Iuvant si ispirano, a partire dai Sonic Youth e dai protagonisti della stagione grunge. Ingresso consentito ai soci Arci.