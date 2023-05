Provoca liti e risse in città Viene espulso dalla polizia

Un sedicente libico di trent’anni, clandestino, che si era reso protagonista di diversi episodi di violenza nel quartiere Umbertino e in centro, è stato espulso dalla squadra volante della polizia. L’uomo era stato più volte coinvolto in liti e risse, che lui stesso aveva provocato oppure chiamato in causa. Si era radicato in città, viveva di espedienti facendosi ospitare in casa da ’amiche’ compiacenti. Nella tarda mattinata di venerdì è stato rintracciato dai poliziotti che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona. Il sedicente libico, come detto, aveva movimentato ultimamente le serate nel centro cittadino. Ma aveva precedenti anche per furti e attività legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza l’uomo, rintracciato dagli agenti della squadra volante e sottoposto a controllo, risultava sprovvisto di documenti di riconoscimento, privo di dimora e irregolare sul territorio. Il soggetto, oltre che a porsi con atteggiamento provocatorio nei confronti degli agenti di polizia, rendeva difficoltosi i primi accertamenti tentando anche la fuga, che veniva subito bloccata. Il sedicente libico veniva quindi accompagnato negli uffici della questura e sottoposto agli accrtamenti di rito congiuntamente all’ufficio Immigrazione. Al termine dei quali l’uomo veniva scortato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza in attesa del rientro nel suo paese di origine.

Negli ultimi sette giorni, le forze di polizia hanno svolto 18 servizi dedicati al quartiere Umbertino, nel corso dei quali sono state identificate 202 persone e denunciate altre 7. I principali reati contestati sono stati danneggiamento, porto abusivo di arma, ubriachezza oltre alle violazioni in materia di stupefacenti, che hanno portato anche al sequestro di modiche quantità di sostanze. Solo una, tra le persone controllate, è risultata non in regola con le norme in materia di immigrazione e soggiorno sul territorio nazionale. Le centrali operative hanno risposto a 13 chiamate dei cittadini. Nella serata di venerdì altri 100 controlli da parte delle Volanti della polizia, con lo stesso dirigente Edoardo Bruno in prima linea.

"L’attenzione verso il quartiere Umbertino continua a essere molto alta – ha dichiarato il prefetto Maria Luisa Inversini – ma allo sforzo delle forze di polizia, deve essere affiancata un’opera di risanamento del quartiere che passa, necessariamente, attraverso il rafforzamento del processo di integrazione".

Massimo Benedetti